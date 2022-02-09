В Нальчике открылась выставка памяти Зелимхана Индрисова

Памяти мастера… Сегодня в Нальчике открылась выставка картин Залимхана Индрисова. Ее планировали еще при жизни художника, но его не стало в конце прошлого года. В Музее изобразительных искусств собрались друзья и родные Индрисова, коллеги и поклонники его творчества. Они говорили о том, что эти пейзажи и портреты пронизаны любовью к родной Кабардино-Балкарии, к людям, которые здесь живут. Народный художник России Герман Паштов вспоминал, как вместе с Индрисовым они учились в студии Андрея Ткаченко, чье имя теперь носит музей. Залимхан Индрисов целиком отдавал себя искусству. Он единственный в республике, кто освоил технику энкаустики, то есть использовал воск как связующее вещество для красок... Картины художника вошли в «золотой фонд» современного изобразительного искусства Кабардино-Балкарии. Посетить выставку можно до конца февраля.