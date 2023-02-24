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В Нальчике открылась выставка “Обыкновенный нацизм”, посвященная событиям в Донбассе

В Нальчике открылась выставка “Обыкновенный нацизм”, посвященная событиям в Донбассе

24.02.2023 | 22:33
“Обыкновенный нацизм”... В Национальном музее Кабардино-Балкарии начала работу выставка, которая отражает трагедию мирного населения Донбасса и преступления украинских неонацистов. В экспозицию вошли предметы, собранные Межмузейной группой Министерства культуры России. Она рассказывает об истории возникновения и развития украинского варианта фашизма с момента его зарождения до наших дней. Выставка “Обыкновенный нацизм” – это наглядное пособие массовых преступлений и террора современных неонацистов за последние 8 лет. Выставка показывает жизнь наших соотечественников на Донбассе: что они пережили под обстрелами и бомбёжками украинских неонацистов. Это свидетельствует об одном: из уроков Великой Отечественной ничего не извлекли, отметил зампред парламента Салим Жанатаев. Выставка побывала уже в нескольких регионах страны. В Нальчик ее привезли из Ростова-на-Дону. Куратор выставки, жительница Мариуполя, Наталья Капустникова провела экскурсию для посетителей. Здесь показано оружие Вооруженных сил Украины, которым обстреливали мирное население: ураганы, грады, мины… На других стеллажах обмундирование воинов ВСУ и Нацгвардии: нашивки, шевроны, награды. Представлены и предметы быта украинских бойцов… Во всем этом так или иначе прослеживается влияние и снабжение стран Запада. На выставке также можно увидеть обгоревшую инвалидную коляску и детские вещи… Принадлежали они тем, кто пострадал от рук неофашистов. Задача выставки – показать неоспоримую связь между тем, что было во время Великой Отечественной, и тем, что происходит сейчас, отмечают организаторы. Выставка в Национальном музее продлится до 17 марта, а затем поедет в Новгород.   https://t.me/vestikbr
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