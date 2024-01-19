В Нальчике открылась выставка «Напеву пушкинскому вторя…»

«Напеву пушкинскому вторя…» - так назвали выставку из фондов, которая проходит сейчас в Музее изобразительных искусств. Посвятили ее «солнцу русской поэзии» Александру Пушкину.
В июне этого года исполнится 225 лет со дня рождения великого литератора. В залах музея представлены репродукции прижизненных портретов, рисунки самого Пушкина и иллюстрации к его произведениям. Добавили и картины современных художников, посвященные Кавказу, который воспевал поэт.
Примечательно, что оформили залы в стилистике аристократических салонов начала 19-го века. Музейная выставка «Напеву пушкинскому вторя…» продлится до конца января.
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