Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике открылась выставка «Напеву пушкинскому вторя…»

В Нальчике открылась выставка «Напеву пушкинскому вторя…»

19.01.2024 | 11:28
«Напеву пушкинскому вторя…» - так назвали выставку из фондов, которая проходит сейчас в Музее изобразительных искусств. Посвятили ее «солнцу русской поэзии» Александру Пушкину. В июне этого года исполнится 225 лет со дня рождения великого литератора. В залах музея представлены репродукции прижизненных портретов, рисунки самого Пушкина и иллюстрации к его произведениям. Добавили и картины современных художников, посвященные Кавказу, который воспевал поэт. Примечательно, что оформили залы в стилистике аристократических салонов начала 19-го века. Музейная выставка «Напеву пушкинскому вторя…» продлится до конца января.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных