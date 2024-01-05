В Нальчике открылась выставка «КБР в годы Великой Отечественной»

05.01.2024 | 15:45
«Нальчик – город воинской славы» - так назвали фотодокументальную выставку, которая открыта в Национальном музее. Ее посвятили 81-й годовщине освобождения столицы Кабардино-Балкарии и всей республики от фашистских захватчиков. Экспозиция рассказывает о подвигах наших солдат в борьбе за мир и свободу. Выставка расположилась в фойе второго этажа. Она продолжает рассказ, начатый в прошлом году, когда отметили 80-летний юбилей избавления республики от захватчиков, пояснила работник Национального музея Милена Буриева. Напомним, четвертого января 43-го года от гитлеровцев был освобожден Нальчик, а через неделю – 11-го числа – и вся республика… В экспозицию вошли материалы из фондов – фотографии участников боев, биографические справки, удостоверения к наградам, личные вещи и оружие, вырезки из газет. Здесь же представлены материалы о самом высокогорном фронте Великой Отечественной, который проходил на склонах Эльбруса и на перевалах. Экспонаты рассказывают о героизме красноармейцев и местных партизан в борьбе с врагом на любом участке родной земли. Отдельные стенды посвящены истории 115-й кавалерийской дивизии и Героям Советского Союза – уроженцам Кабардино-Балкарии… Выставка в Национальном музее будет работать до конца января.   https://t.me/vestikbr
