В Нальчике открылась выставка «КБР в годы Великой Отечественной»

«Нальчик – город воинской славы» - так назвали фотодокументальную выставку, которая открыта в Национальном музее. Ее посвятили 81-й годовщине освобождения столицы Кабардино-Балкарии и всей республики от фашистских захватчиков. Экспозиция рассказывает о подвигах наших солдат в борьбе за мир и свободу.
Выставка расположилась в фойе второго этажа. Она продолжает рассказ, начатый в прошлом году, когда отметили 80-летний юбилей избавления республики от захватчиков, пояснила работник Национального музея Милена Буриева.
Напомним, четвертого января 43-го года от гитлеровцев был освобожден Нальчик, а через неделю – 11-го числа – и вся республика… В экспозицию вошли материалы из фондов – фотографии участников боев, биографические справки, удостоверения к наградам, личные вещи и оружие, вырезки из газет.
Здесь же представлены материалы о самом высокогорном фронте Великой Отечественной, который проходил на склонах Эльбруса и на перевалах. Экспонаты рассказывают о героизме красноармейцев и местных партизан в борьбе с врагом на любом участке родной земли.
Отдельные стенды посвящены истории 115-й кавалерийской дивизии и Героям Советского Союза – уроженцам Кабардино-Балкарии… Выставка в Национальном музее будет работать до конца января.
