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В Нальчике открылась выставка к 80-летию Курской битвы

В Нальчике открылась выставка к 80-летию Курской битвы

06.07.2023 | 15:53
В Национальной библиотеке открыли выставку книг в честь события, которое произошло пятого июля 43-го года. Именно тогда началось эпохальное сражение на Курской дуге. Представлена литература из читального зала и отдела хранения основного фонда. Здесь можно найти произведения Константина Симонова, Бориса Полевого, книги авторов, которые в годы Великой Отечественной воевали в Курской, Белгородской, Орловской областях – местах, где проходила историческая битва, длившаяся 50 дней и ночей. Посетить книжную выставку в Национальной библиотеке и взять часть произведений на дом можно до 18 июля.   https://t.me/vestikbr
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