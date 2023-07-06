В Нальчике открылась выставка к 80-летию Курской битвы

В Национальной библиотеке открыли выставку книг в честь события, которое произошло пятого июля 43-го года.
Именно тогда началось эпохальное сражение на Курской дуге. Представлена литература из читального зала и отдела хранения основного фонда.
Здесь можно найти произведения Константина Симонова, Бориса Полевого, книги авторов, которые в годы Великой Отечественной воевали в Курской, Белгородской, Орловской областях – местах, где проходила историческая битва, длившаяся 50 дней и ночей.
Посетить книжную выставку в Национальной библиотеке и взять часть произведений на дом можно до 18 июля.
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