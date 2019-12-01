В Нальчике открылась выставка художников прикладного искусства «Сквозь время»





Из природных материалов свои работы представили сразу три мастера- Милана Халилова, Руслан Мазлоев и Руслан Тхазаплижев. Экспонаты, из которых издревле кабардинцы и балкарцы создавали предметы обихода, в исполнении современных художников получили новое звучание – превратились в произведения искусства. Впервые экспозиция «Сквозь время» была представлена в Абхазии. Теперь по инициативе Союза художников Кабардино-Балкарии ее смогут увидеть и жители нашей республики.