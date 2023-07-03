В Нальчике открылась выставка «Вкус жизни»

«Вкус жизни» - так назвали выставку, которая открылась сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств.
Здесь представлены больше сотни работ участников объединения художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Ренессанс» из Прохладного.
Созданы они в самых разных техниках: одни напоминают ретро-фотографии, другие похожи на иллюстрации из детских книг… Прохладненскому «Ренессансу» больше двух десятилетий. За это время с Музеем изобразительных искусство сложились крепкие дружеские связи.
На открытие собрались поклонники визуальных искусств. Продлится выставка прохладян до 23 июля.
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