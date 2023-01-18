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В Нальчике открылась выставка фоторабот Владимира Аносова “Донбасс – 2022”

В Нальчике открылась выставка фоторабот Владимира Аносова “Донбасс – 2022”

18.01.2023 | 22:30
Фронтовой фотокорреспондент “Российской газеты” Владимир Аносов показывает студентам Аграрного университета выставку “Донбасс-2022”. У каждого снимка – своя – большая история. И рассказывает ее сегодня сам автор. Больше полугода Аносов провел на передовой и теперь готов поделиться увиденным. Портреты героев, работа боевой техники, люди, которые возвращаются к мирной жизни после освобождения… Выставка “Донбасс-2022” ездит по разным городам России: ее посмотрели уже жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя. На открытии экспозиции в Нальчике собрались десятки людей. Это студенты, волонтеры, представители органов власти. Выставка в Аграрном университете – это больше 30 профессиональных снимков. Увидеть ее можно до 21 января. Затем экспозицию покажут в Тырныаузе и Майском.   https://t.me/vestikbr
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