Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике открылась выставка «Десять ударов Великой Отечественной»

В Нальчике открылась выставка «Десять ударов Великой Отечественной»

11.01.2024 | 16:17
К 81-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков готовились и в Национальной библиотеке. Здесь открыли выставку-проект под названием «Десять ударов Великой Отечественной…». Экспозиция рассказывает о десяти крупнейших наступательных стратегических операциях Второй мировой. Речь о сражениях, которые стали решающими в деле разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной. Это и битва под Курском, и на Днепре… Красная Армия провела ряд успешных стратегических наступательных операций. Они получили в народе название «Десять Сталинских ударов». Выставку разделили на десять этапов: документальную литературу будут менять в соответствии с временными рамками прошедших стратегических наступлений. Сейчас – первый этап. На выставке будет представлено около 400 документов из фондов Государственной Национальной библиотеки. У посетителей есть возможность увидеть не только литературу, но и военные карты, фотографии… Также читатели могут ознакомиться с мемуарами очевидцев, принимавших участие в этих судьбоносных сражениях. Работать выставка будет почти до конца года.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных