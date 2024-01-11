В Нальчике открылась выставка «Десять ударов Великой Отечественной»

К 81-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков готовились и в Национальной библиотеке. Здесь открыли выставку-проект под названием «Десять ударов Великой Отечественной…».
Экспозиция рассказывает о десяти крупнейших наступательных стратегических операциях Второй мировой. Речь о сражениях, которые стали решающими в деле разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной. Это и битва под Курском, и на Днепре…
Красная Армия провела ряд успешных стратегических наступательных операций. Они получили в народе название «Десять Сталинских ударов». Выставку разделили на десять этапов: документальную литературу будут менять в соответствии с временными рамками прошедших стратегических наступлений. Сейчас – первый этап.
На выставке будет представлено около 400 документов из фондов Государственной Национальной библиотеки. У посетителей есть возможность увидеть не только литературу, но и военные карты, фотографии…
Также читатели могут ознакомиться с мемуарами очевидцев, принимавших участие в этих судьбоносных сражениях. Работать выставка будет почти до конца года.
