В Нальчике открылась совместная выставка 11 художников

В Нальчике в выставочном павильоне в сквере столетия республики можно посетить выставку сразу 11 художников. Называется она “Шире круг”.
Определенной тематики нет: каждый автор представил произведения на свой выбор. Среди имен – Имара Аккизова, Мурат Дышек, Элина Караева, Дарья Шомахова и другие…
Представлены оригиналы и копии работ, которые оформили в новогоднем стиле – в виде елочных игрушек. Развесили их по всему периметру.
Посетить выставку “Шире круг” можно в течение новогодних праздников с 10-ти до 22-х часов. Вход свободный.
https://t.me/vestikbr