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В Нальчике открылась совместная выставка 11 художников

В Нальчике открылась совместная выставка 11 художников

02.01.2023 | 16:45
В Нальчике в выставочном павильоне в сквере столетия республики можно посетить выставку сразу 11 художников. Называется она “Шире круг”. Определенной тематики нет: каждый автор представил произведения на свой выбор. Среди имен – Имара Аккизова, Мурат Дышек, Элина Караева, Дарья Шомахова и другие… Представлены оригиналы и копии работ, которые оформили в новогоднем стиле – в виде елочных игрушек. Развесили их по всему периметру. Посетить выставку “Шире круг” можно в течение новогодних праздников с 10-ти до 22-х часов. Вход свободный.   https://t.me/vestikbr  
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