В Нальчике открылась первая межрегиональная передвижная выставка “Сокровища земли нартов”

“Сокровища земли нартов” - выставку под таким названием открыли сегодня в Нальчике. В основе произведений – легенды и сказания жителей Северного Кавказа.
В Музее изобразительных искусств представлены больше ста работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Москвы. Экспонаты демонстрируют эпические образы героев нартского эпоса и разнообразные сюжеты с их участием.
Выставка “Сокровища земли нартов” – передвижная: прибыла из Карачаево-Черкесии. В Нальчике она пробудет до 10 февраля, а затем отправится в другие регионы.
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