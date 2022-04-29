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В Нальчике открылась персональная выставка работ художницы Марии Загорской

В Нальчике открылась персональная выставка работ художницы Марии Загорской

29.04.2022 | 16:35
Мечты на полотнах… В Нальчике открылась персональная выставка работ художницы Марии Загорской. Она родилась в Москве, а сегодня живет в Нальчике. В школе ходила в кружок, где обучали рисованию. Через годы получила профессиональное художественное образование. Работы Марии Загорской находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Ее излюбленные жанры – пейзаж, натюрморт и портрет. Создает и абстрактные композиции. В Кабардино-Балкарии это уже четвертая выставка художницы. Проходит она в галерее «Малахитовая шкатулка» и завершится в середине мая.
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