В Нальчике открылась персональная выставка народного художника КБР Андрея Колкутина

Взгляд в прошлое – в экспозиции “Академия. Провинция. Авангард. Цирк”… В Нальчике в Музее изобразительных искусств сегодня открыли новую выставку.
Произведения принадлежат кисти народного художника Кабардино-Балкарии Андрея Колкутина. В залах музея – больше 70-ти полотен, которые отражают четыре периода жизни автора.
Здесь есть самые ранние картины, написанные ещё в начале 80-х. К одной из них художник относится особенно трепетно. Это портрет родной бабушки, благодаря которой мальчик однажды увлекся рисованием.
Также в экспозиции впервые представлены новые полотна: цикл последних работ художник назвал – “Цирк”. Выставка Андрея Колкутина будет работать до 21-го ноября. Посетить её можно и по Пушкинской карте.
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