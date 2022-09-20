В Нальчике открылась персональная выставка художницы Асият Абаевой

“Письмена” … Под таким названием в Музее Изобразительных искусств открылась персональная выставка члена Союза художников России Асият Абаевой.
В экспозиции представлена серия картин, основная тема которых – антропология. Шумерский орел, древнеегипетский скарабей, доисторические рыбы, календарь Майя на панцире черепахи… Картины выполнены в разных стилях и жанрах.
На многих изображены сцены, рассказывающие о жизни первобытных людей. Работы очень напоминают клинописные таблицы. Отсюда и название выставки – письмена.
Работу над “Письменами” Абаева начала семь лет назад. Это десятая выставка художницы, юбилейная. Продлится она в Музее ИЗО до 6 октября.
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