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В Нальчике открылась персональная выставка художницы Асият Абаевой

В Нальчике открылась персональная выставка художницы Асият Абаевой

20.09.2022 | 16:05
“Письмена” … Под таким названием в Музее Изобразительных искусств открылась персональная выставка члена Союза художников России Асият Абаевой. В экспозиции представлена серия картин, основная тема которых – антропология. Шумерский орел, древнеегипетский скарабей, доисторические рыбы, календарь Майя на панцире черепахи… Картины выполнены в разных стилях и жанрах. На многих изображены сцены, рассказывающие о жизни первобытных людей. Работы очень напоминают клинописные таблицы. Отсюда и название выставки – письмена. Работу над “Письменами” Абаева начала семь лет назад. Это десятая выставка художницы, юбилейная. Продлится она в Музее ИЗО до 6 октября.   https://t.me/vestikbr
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