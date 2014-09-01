В Нальчике открылась международная конференция гидрометеорологов





Сегодня в Нальчике на базе Высокогорного геофизического института состоялось открытие конференции по физике облаков и активным воздействиям на гидрометеорологические процессы. В ее работе принимают участие руководители Росгидромета, его территориальных органов и подведомственных учреждений, ученые-физики стран СНГ, высших учебных заведений Северного Кавказа. Посвященный Году науки и технологий научный форум продлится по 10 сентября. Участники конференции представят сто научных докладов. Часть из них – в режиме онлайн. Труды исследователей опубликуют в специализированных электронных изданиях.