В Нальчике открылась фотовыставка, посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией

Перед Домом правительства в Нальчике, на площади Согласия сегодня открыли фотовыставку, посвященную восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Здесь представили три десятка широкоформатных работ, которые объединяют прошлое, настоящее и будущее Крымского полуострова. Цель проекта – показать, как он изменился за восемь лет. Теперь это развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой. При этом в республике сохранили исторический облик и ее неповторимость... Воссоединение Крыма с Россией – это событие глобального масштаба, говорят жители Кабардино-Балкарии. Граждане выражали теплые чувства по поводу «Крымской весны» и в то же время не обходили стороной тему нынешних событий на Донбассе и спецоперации на Украине.