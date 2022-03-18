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В Нальчике открылась фотовыставка, посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Нальчике открылась фотовыставка, посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией

18.03.2022 | 19:25
Перед Домом правительства в Нальчике, на площади Согласия сегодня открыли фотовыставку, посвященную восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Здесь представили три десятка широкоформатных работ, которые объединяют прошлое, настоящее и будущее Крымского полуострова. Цель проекта – показать, как он изменился за восемь лет. Теперь это развитый регион с новыми скоростными транспортными развязками, современной инфраструктурой и архитектурой. При этом в республике сохранили исторический облик и ее неповторимость... Воссоединение Крыма с Россией – это событие глобального масштаба, говорят жители Кабардино-Балкарии. Граждане выражали теплые чувства по поводу «Крымской весны» и в то же время не обходили стороной тему нынешних событий на Донбассе и спецоперации на Украине.
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