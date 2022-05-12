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В Нальчике открылась фотовыставка, посвященная 115-й кавалерийской дивизии

В Нальчике открылась фотовыставка, посвященная 115-й кавалерийской дивизии

12.05.2022 | 16:09
Уникальные снимки солдат, большинство из которых не вернулись домой… В Нальчике открылась фотовыставка, посвященная 115-й кавалерийской дивизии. Напомним, подразделение сформировали в республике в декабре 41-го. Конники героически сражались с врагом в междуречье Волги и Дона. О подвигах красноармейцев рассказывают их портреты и документы. Впервые представлен публике дневник начальника штаба дивизии Михаила Эхохина. Сами же оригиналы хранятся в архивах «Поискового движения России». Выставка расположилась в Нальчике во Дворце культуры профсоюзов. Посетить ее можно до середины мая.
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