Уникальные снимки солдат, большинство из которых не вернулись домой… В Нальчике открылась фотовыставка, посвященная 115-й кавалерийской дивизии. Напомним, подразделение сформировали в республике в декабре 41-го. Конники героически сражались с врагом в междуречье Волги и Дона. О подвигах красноармейцев рассказывают их портреты и документы. Впервые представлен публике дневник начальника штаба дивизии Михаила Эхохина. Сами же оригиналы хранятся в архивах «Поискового движения России». Выставка расположилась в Нальчике во Дворце культуры профсоюзов. Посетить ее можно до середины мая.