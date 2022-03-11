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В Нальчике открылась 23-я республиканская конференция учащихся «Первые шаги в науку»

В Нальчике открылась 23-я республиканская конференция учащихся «Первые шаги в науку»

11.03.2022 | 16:47
Сегодня в Нальчике во Дворце творчества детей и молодежи открылась 23-я республиканская конференция учащихся, которую назвали «Первые шаги в науку». Другое наименование – «Малые чтения Научного объединения учащихся «СИГМА». В секции декоративно-прикладного искусства демонстрируют мягкие игрушки. Те, кто углубленно изучает географию, представили модель озера Тамбукан.  Оценивают изыскания школьников ведущие ученые республики и   сотрудники Центров дополнительного образования. Победители   чтений примут участие во всероссийской научной конференции «Юность, наука, культура», которая пройдет в Обнинске в конце марта.
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