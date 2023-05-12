В столице Кабардино-Балкарии готовятся к мониторинговому совещанию по реализации национального проекта «Культура» в регионах Северного Кавказа. Встреча намечена на завтра. А сегодня в Черекском районе проведут фольклорно-этнографический праздник и выставку национальных подворий. Здесь же состоится круглый стол «Современные тренды развития регионов». И сегодня же в Нальчике откроют Центр культурного развития. В церемонии примет участие замминистра культуры России Надежда Преподобная.
Здание расположено в микрорайоне «Искож» и уникально по своей форме – напоминает цветок. Проект создавали московские архитекторы, а воплощали местные строители. В центре намерены проводить выставки и кинопоказы. Зрительный зал вмещает почти 200 человек. На сцене установили современное осветительное и акустическое оборудование.
Есть танцевально-гимнастический зал и площадка для выставок. Поблизости находятся творческие студии, мастерские, медиатека и пространства для общения. Есть также помещения, где будут хранить реквизит и костюмы. Общая площадь центра – четыре тысячи квадратных метров. Построили его по нацпроекту «Культура».
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