В Нальчике откроют Центр креативных практик

В Северо-Кавказском государственном институте искусств готовятся к открытию Центра креативных практик. Здесь предоставят самые разные возможности для творческой реализации любого желающего – помогут в записи музыки и аудиоспектаклей, создании комиксов и даже фильмов.
Институт получил финансирование после победы в межвузовском конкурсе, который провело министерство культуры России. “Теперь главное – оригинальные идеи”, - говорит ректор Анатолий Рахаев.
В зале, где разместят будущий центр пока только следы недавнего ремонта, но уже совсем скоро место изменится до неузнаваемости. Сейчас в разгаре один из основных этапов – оснащение техникой.
Реализовать свой творческий потенциал желающие смогут уже в начале нового учебного года. Открытие Центра креативных практик приурочат к празднованию столетия республики.
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