В Нальчике освоили новую операцию на сосудах головного мозга. Ее впервые сделали по госзаданию в Республиканской клинической больнице.
Пациенту нет и 40-ка. Он обратился с жалобами на сильную головную боль. Обследование показало, что произошло кровоизлияние: разорвалась аневризма передней мозговой артерии. Помочь человеку можно, но счет идет на дни.
За дело взялась команда специалистов регионального Сосудистого центра, которую возглавил нейрохирург Виталий Киселев, приглашенный из Санкт-Петербурга. У местных врачей давние профессиональные связи с коллегами из Ленинградской областной клинической больницы.
Операцию оценили как успешную, и пациента выписали. В дальнейшем он должен наблюдаться в поликлинике по месту жительства.
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