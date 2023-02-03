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В Нальчике освоили новую операцию на сосудах головного мозга

В Нальчике освоили новую операцию на сосудах головного мозга

03.02.2023 | 17:01
В Нальчике освоили новую операцию на сосудах головного мозга. Ее впервые сделали по госзаданию в Республиканской клинической больнице. Пациенту нет и 40-ка. Он обратился с жалобами на сильную головную боль. Обследование показало, что произошло кровоизлияние: разорвалась аневризма передней мозговой артерии. Помочь человеку можно, но счет идет на дни. За дело взялась команда специалистов регионального Сосудистого центра, которую возглавил нейрохирург Виталий Киселев, приглашенный из Санкт-Петербурга. У местных врачей давние профессиональные связи с коллегами из Ленинградской областной клинической больницы. Операцию оценили как успешную, и пациента выписали. В дальнейшем он должен наблюдаться в поликлинике по месту жительства.   https://t.me/vestikbr
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