В Нальчике остановили работу водители трех маршрутных линий





Три маршрутные линии 13, 13А и 25 перестали работать. Водители отказались выезжать. Движение «поставили на паузу» с утра пятницы, 26-го марта. Перевозчик, который обслуживал Белую Речку больше 20-ти лет, отказался от своих обязательств. Вечером того же дня представители транспортной компании сдали лицензию. Причину водители объясняют нерентабельностью перевозок. Так же они отмечают, что это не проблема нынешних дней. Сначала доходы стали падать, потому что многие селяне сели за руль собственных авто. А в прошлом году, в связи с пандемией, заработок уменьшился в разы. Водители предложили свой график перевозок пассажиров – с уменьшением количества рейсов в дневные часы, но администрация Белой Речки эту идею не приняла. Представители властей Нальчика со своей стороны подчеркивают, что в сложившейся ситуации не был соблюден установленный порядок прекращения работы перевозчика на маршрутах. Сейчас вместо привычных «Газелей» по 13-му и 25-му маршрутам ездят несколько небольших автобусов. В мэрии рассматривают возможность подключить транспорт и к маршруту 13А.