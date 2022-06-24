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В Нальчике оштрафован водитель мотоцикла, проехавший по главной аллее Атажукинского сада

В Нальчике оштрафован водитель мотоцикла, проехавший по главной аллее Атажукинского сада

24.06.2022 | 16:24
Атажукинский сад, главная аллея, летний вечер. Отдыхающих довольно много, в том числе – с детьми. Людей буквально ошарашило то, что на пешеходной дорожке вдруг появился движущийся мотоцикл. Очевидцам удалось зафиксировать происходящее на камеру телефона. Выяснилось, что мотоцикл принадлежит одному из ездоков – 21-летнему жителю Баксана. Он уже заплатил две тысячи рублей штрафа за движение в неположенном месте. К тому же полицейские установили, что у водителя нет прав категории “А”, которые позволяют управлять мотоциклом. Такое нарушение влечет за собой штраф уже в 30 тысяч либо арест на срок до 15 суток. А вот нальчанин Кантемир Конов – из тех любителей быстрой езды, которые Закон уважают. Кантемир состоит в одном из нальчикских мотоклубов. Здесь их – почти 30 человек. Себя называют мотобратьями. На каждом – полная экипировка: специальные брюки, куртка, перчатки, обувь и другие не менее важные детали. Возглавляет коллектив единомышленников водитель с многолетним стажем Камбулат Абазов. Warriors Nalchik поддерживает связь с клубами со всей России. Эти люди объединяются по принципу общности интересов. Есть много тем для общения. И все они – сторонники езды по правилам. В прошлом году два мотоцикла в полицейской версии поступили в Кабардино-Балкарию в рамках гособоронзаказа. Как говорят сами автоинспекторы, это очень упростило патрулирование и в то же время увеличило его эффективность. А в некоторых российских городах на мотоциклы пересели даже врачи.   https://t.me/vestikbr
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