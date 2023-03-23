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В Нальчике организовали ярмарку вакансий

В Нальчике организовали ярмарку вакансий

23.03.2023 | 16:22
Площадку для консультаций организовал Центр опережающей профессиональной подготовки, который в прошлом году создали при гуманитарно-техническом колледже. Содействует Республиканский центр труда, занятости и соцзащиты. На ярмарке свои предложения представили больше десятка предприятий Кабардино-Балкарии. Вакансий всего – около 150-ти. Требуются в том числе медицинские сестры, педагоги, воспитатели; слесари, официанты, вожатые... Как сообщили организаторы, сегодня на эти должности претендуют около тысячи молодых людей, которые решили посетить ярмарку. Так что конкуренция довольно высокая. Сейчас ярмарка вакансий завершается. Результаты собеседований соискателям обещают объявить уже сегодня.   https://t.me/vestikbr
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