В Нальчике организовали встречу с Иваном Соловьевым

Гость республики – известный общественный деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист России. Читателям он представил свою новую книгу под названием «Красные линии». Это повесть, посвященная СВО. В ней автор собрал истории тех, кто ежедневно сражается за честь России и отстаивает ее интересы, а это солдаты, разведчики, генералы...
На встречу с Иваном Соловьевым пригласили студентов колледжей республики. Автор говорил с ними не только о произведении, но и об исторических предпосылках специальной военной операции.
В «Красных линиях» Иван Соловьев рассказывает об испытаниях, которые выпали на долю защитников Родины, о твердости и цельности их характеров и об их победе.
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