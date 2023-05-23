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В Нальчике организовали встречу с Иваном Соловьевым

В Нальчике организовали встречу с Иваном Соловьевым

23.05.2023 | 22:00
Гость республики – известный общественный деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист России. Читателям он представил свою новую книгу под названием «Красные линии». Это повесть, посвященная СВО. В ней автор собрал истории тех, кто ежедневно сражается за честь России и отстаивает ее интересы, а это солдаты, разведчики, генералы... На встречу с Иваном Соловьевым пригласили студентов колледжей республики. Автор говорил с ними не только о произведении, но и об исторических предпосылках специальной военной операции. В «Красных линиях» Иван Соловьев рассказывает об испытаниях, которые выпали на долю защитников Родины, о твердости и цельности их характеров и об их победе.   https://t.me/vestikbr
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