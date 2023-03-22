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В Нальчике организовали музыкально-литературную встречу ко Дню возрождения балкарского народа

В Нальчике организовали музыкально-литературную встречу ко Дню возрождения балкарского народа

22.03.2023 | 15:52
Ученики шестой нальчикской школы подготовили несколько номеров. Они прочитали стихи, спели песни, представили отрывок из театральной постановки по произведению известного балкарского писателя и драматурга Алима Теппеева. Также старшеклассники исполнили парный танец в бурках. А работники краеведческого отдела библиотеки рассказали школьникам об истории Дня возрождения балкарского народа. Он приходится на 28 марта, и отмечают его с 94-го года. К празднику приурочили и книжно-иллюстративную выставку. Здесь представлены материалы о людях, прославивших родной край в самых разных сферах – науке, литературе, культуре и спорте.   https://t.me/vestikbr
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