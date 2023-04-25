В Нальчике организовали конкурс художественного слова «Кавказ подо мной»

Названием послужила строчка из стихотворения Александра Пушкина.
Это традиционный чтецкий конкурс, но в этом году организацию доверили самим студентам. Номинаций было две - «Поэзия» и «Проза». Участники сами выбирали произведения, с которыми хотели бы выступить. Ограничение было одно: звучать должна исключительно русская классика.
Однако классические произведения декламировали не только будущие режиссеры, но и студенты кафедры народных инструментов. В итоге первые места заняли Ксения Рогова в номинации «Проза» и Виктория Макеева – в чтении стихов.
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