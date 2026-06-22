Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике организовали конференцию «Офтальмология с видом на Эльбрус»

В Нальчике организовали конференцию «Офтальмология с видом на Эльбрус»

22.06.2026 | 13:20
В Нальчике провели межрегиональную научно-практическую конференцию «Офтальмология с видом на Эльбрус». Она собрала около восьмидесяти врачей из разных регионов. Встреча организовано Министерством здравоохранения КБР, Республиканской клинической больницей и Кабардино-Балкарским госуниверситетом. Площадкой для проведения научно-практической конференции «Офтальмология с видом на Эльбрус» стала Республиканская клиническая больница. Именно здесь расположено отделение микрохирургии глаза, где с каждым годом специалисты выполняют все более сложные высокотехнологичные операции. Встреча объединила врачей-практиков и ученых из разных регионов страны. Обсуждали внедрение передовых технологий и особенно инновационные методы, которые уже меняют клиническую практику. Одной из главных причин потери зрения остается диабетическая ретинопатия. Этим заболеванием страдает каждый пятый пациент с диабетом: поражаются сосуды сетчатки глаза и человек полностью слепнет. Особенно те, кто старше 20 лет. Но возможности спасти зрение есть, подчеркивают медики. Современная стратегия лечения – комбинированная терапия. На конференции обсуждали наиболее сложные клинические случаи, обменивались методиками лечениями, вырабатывали единые подходы к ведению пациентов. Чтобы у людей было как можно больше шансов сохранить зрение.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных