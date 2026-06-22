В Нальчике организовали конференцию «Офтальмология с видом на Эльбрус»

В Нальчике провели межрегиональную научно-практическую конференцию «Офтальмология с видом на Эльбрус». Она собрала около восьмидесяти врачей из разных регионов. Встреча организовано Министерством здравоохранения КБР, Республиканской клинической больницей и Кабардино-Балкарским госуниверситетом.
Площадкой для проведения научно-практической конференции «Офтальмология с видом на Эльбрус» стала Республиканская клиническая больница. Именно здесь расположено отделение микрохирургии глаза, где с каждым годом специалисты выполняют все более сложные высокотехнологичные операции. Встреча объединила врачей-практиков и ученых из разных регионов страны. Обсуждали внедрение передовых технологий и особенно инновационные методы, которые уже меняют клиническую практику.
Одной из главных причин потери зрения остается диабетическая ретинопатия. Этим заболеванием страдает каждый пятый пациент с диабетом: поражаются сосуды сетчатки глаза и человек полностью слепнет. Особенно те, кто старше 20 лет. Но возможности спасти зрение есть, подчеркивают медики. Современная стратегия лечения – комбинированная терапия.
На конференции обсуждали наиболее сложные клинические случаи, обменивались методиками лечениями, вырабатывали единые подходы к ведению пациентов. Чтобы у людей было как можно больше шансов сохранить зрение.
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