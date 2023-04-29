В Нальчике организовали конференцию для самозанятых

Встреча прошла в Кабардино-Балкарском госуниверситете.
На сегодня количество самозанятых в республике превысило 60 тысяч человек. В основном они трудятся в сфере торговли, бытовых услуг, репетиторства. Темы конференции сформулировали исходя из запросов предпринимателей, с которыми они обращаются в Центр «Мой бизнес».
С разъяснениями выступили представители Минэкономразвития, работники банков и консалтинговых агентств, а также психологи. Самозанятые получили возможность задать спикерам вопросы.
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