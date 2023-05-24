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В Нальчике организовали концерт в память о народном артисте КБР и КЧР Хусене Маремукове

В Нальчике организовали концерт в память о народном артисте КБР и КЧР Хусене Маремукове

24.05.2023 | 16:18
К юбилейной дате решено систематизировать творческое наследие исполнителя. В интернете создали электронную базу данных. Там можно найти сведения о жизни и творчестве Маремукова, а также записи разных лет, в том числе оцифрованные, которые раньше были только на пленке. Представлены и видеофайлы – это концертные номера, сольные выступления, телепередачи. Систематизацией занимался внук артиста Асхад Гукепшев. Он работал в архивах республиканского радио и телевидения. На это ушло больше года. Он рассказывал со сцены о человечности и красоте, о любви к Родине и традициях кабардинского народа. Особо популярной стала песня о матери – «Си нанэ». Музыку написал Умар Тхабисимов, слова – Борис Гедгафов. Ее и сегодня очень ценят поклонники национального песенного творчества… Хусен Маремуков ушел из жизни два года назад – в мае 2021-го. В память о человеке, который запомнился прекрасным голосом и невероятным талантом, в Нальчике организовали концерт.   https://t.me/vestikbr
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