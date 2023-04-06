home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике организовали фестиваль «Сделай сам» (видео)

В Нальчике организовали фестиваль «Сделай сам» (видео)

06.04.2023 | 16:20
Начали с концерта, который дали юные воспитанники центра. Они показали танцевальные и вокальные номера. А в качестве гостей – члены правительства, представители общественности. Преподаватели пригласили всех желающих участвовать в мастер-классах. Гости получили возможность на своем опыте узнать, как и чему учат в Центре ремесел, в том числе ребят, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Центр посещают и дети, и взрослые. Попасть на уроки могут жители всех городов и сел республики. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт и значительно улучшили условия для занятий.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных