В Нальчике организовали фестиваль «Сделай сам» (видео)

Начали с концерта, который дали юные воспитанники центра. Они показали танцевальные и вокальные номера. А в качестве гостей – члены правительства, представители общественности.
Преподаватели пригласили всех желающих участвовать в мастер-классах. Гости получили возможность на своем опыте узнать, как и чему учат в Центре ремесел, в том числе ребят, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем.
Центр посещают и дети, и взрослые. Попасть на уроки могут жители всех городов и сел республики. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт и значительно улучшили условия для занятий.
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