В Нальчике онкологи из Москвы и КБР провели сложную высокотехнологичную операцию





Сегодня в Нальчике медики из Москвы и врачи Республиканского онкодиспансера провели сложную высокотехнологичную операцию. 61-летнему пациенту удалили почку, пораженную злокачественной опухолью. Ситуацию осложняло то, что новообразование проросло в нижнюю полую вену. Доктору медицинских наук, профессору РУДН Михаилу Тер-Ованесову ассистировал главный врач онкодиспансера Малхаз Цикоридзе, а также другие региональные доктора. Операция длилась почти два с половиной часа и в целом прошла успешно, сообщили врачи. Теперь пациенту предстоит реабилитация.