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В Нальчике объявлены победители конкурса на гранты в области реализации социальных проектов

В Нальчике объявлены победители конкурса на гранты в области реализации социальных проектов

24.04.2023 | 09:17
Из 34 поданных заявок одобрены 15. Максимальный размер одной субсидии – 600 тыс. рублей, всего же предусмотрено без малого пять миллионов рублей. В числе победителей республиканский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз ветеранов Афганистана, локальных воин и военных конфликтов. Военно-патриотический фонд «Новая высота» получит 350 тысяч на реализацию комплексной программы гражданско-патриотического воспитания молодежи «СВО простыми словами». Полмиллиона выделят Республиканской федерации спорта глухих на приобретение оборудования для комплексной реабилитации в инклюзивном дошкольном образовании. Почти столько же направят региональной общественной организации помощи детям с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья «Добрая среда», средства пойдут на реализацию программы «Мультпроект-2023».   https://t.me/vestikbr
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