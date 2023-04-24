В Нальчике объявлены победители конкурса на гранты в области реализации социальных проектов

Из 34 поданных заявок одобрены 15. Максимальный размер одной субсидии – 600 тыс. рублей, всего же предусмотрено без малого пять миллионов рублей. В числе победителей республиканский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз ветеранов Афганистана, локальных воин и военных конфликтов.
Военно-патриотический фонд «Новая высота» получит 350 тысяч на реализацию комплексной программы гражданско-патриотического воспитания молодежи «СВО простыми словами».
Полмиллиона выделят Республиканской федерации спорта глухих на приобретение оборудования для комплексной реабилитации в инклюзивном дошкольном образовании.
Почти столько же направят региональной общественной организации помощи детям с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья «Добрая среда», средства пойдут на реализацию программы «Мультпроект-2023».
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