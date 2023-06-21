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В Нальчике обсуждали вопросы противодействия коррупции

В Нальчике обсуждали вопросы противодействия коррупции

21.06.2023 | 11:22
Правоохранители пригласили журналистов на брифинг, чтобы рассказать о результатах своей работы.   С января по май   подразделения министерства выявили в республике 65 преступлений коррупционной направленности. Из них раскрыли больше половины. 31 дело довели до рассмотрения в суде. Преступления коррупционной направленности выявляли как среди   сотрудников правоохранительных органов, так и среди других должностных лиц.  Один из основных видов нарушения закона – получение и дача взятки.  Чтобы предотвратить преступления подобного характера, в ведомствах проводят занятия по антикоррупционному законодательству, отметили на брифинге. https://t.me/vestikbr
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