В Нальчике обсуждали вопросы противодействия коррупции

Правоохранители пригласили журналистов на брифинг, чтобы рассказать о результатах своей работы. С января по май подразделения министерства выявили в республике 65 преступлений коррупционной направленности. Из них раскрыли больше половины. 31 дело довели до рассмотрения в суде.
Преступления коррупционной направленности выявляли как среди сотрудников правоохранительных органов, так и среди других должностных лиц. Один из основных видов нарушения закона – получение и дача взятки. Чтобы предотвратить преступления подобного характера, в ведомствах проводят занятия по антикоррупционному законодательству, отметили на брифинге.
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