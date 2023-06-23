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В Нальчике обсуждали актуальные вопросы капремонта многоэтажек на Северном Кавказе

В Нальчике обсуждали актуальные вопросы капремонта многоэтажек на Северном Кавказе

23.06.2023 | 16:08
В дискуссиях участвуют представители организаций, которые воплощают в жизнь программы по восстановлению жилья, а также представители органов власти разного уровня, в том числе Совета Федерации, Госдумы, Минстроя России. Обсуждают как   краткосрочные планы развития, так и стратегические. Отмечено, что проблемы у регоператоров в округе схожие, и основная – получение платежей от жильцов по квитанциям за капремонт. В Кабардино-Балкарии собираемость повысилась, в том числе за счет взысканий долгов через суд. Однако такой способ решения вопроса приводит и к дополнительным расходам, отметили на совещании. Совещание завершится в шесть вечера. Предложения, прозвучавшие сегодня, учтут при дальнейшем составлении федеральных программ, касающихся капремонта жилых домов. https://t.me/vestikbr
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