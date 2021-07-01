В Нальчике обсудили выполнение нацпроектов в республике


Сегодня в Доме правительства обсуждали выполнение национальных проектов на территории республики по итогам первого полугодия. Участие в совещании принял заместитель полпреда Президента России в СКФО Максим Владимиров. В этом году на реализацию нацпроектов в Кабардино-Балкарии было выделено почти 7 миллиардов 700 млн рублей. Около 6 миллиардов из которых – средства федерального бюджета. С докладами выступили зампред правительства КБР Марат Хубиев и профильные министры.

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