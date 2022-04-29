В Нальчике обсудили вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

Для участников семинара-совещания организовали экскурсию по территории Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по КБР. Им рассказали об истории и деятельности учреждения, условиях нахождения в нем подростков, организации учебного процесса и проводимой воспитательной работе. Прозвучала информация о молодых людях, которые после пребывания здесь пересмотрели свое поведение и больше не совершали правонарушений. Но бывают и такие, кто попадает сюда повторно. Руководитель профильной республиканской комиссии – зампред правительства Марат Хубиев подчеркнул: чаще всего здесь оказываются дети из семей, которые принято называть неблагополучными. Не от хорошей жизни подростки идут на улицу, а затем – на правонарушения. В лучшем случае итогом их проступков становится пребывание в таких центрах. Но до этого, отметил вице-премьер, местным комиссиям по делам несовершеннолетних надо тщательно все взвесить перед тем, как принять решение о направлении сюда. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей – режимное учреждение, осуществляет прием подростков в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения совершения ими рецидивов. Суть работы центра – дать подросткам толчок для исправления. Здесь окружают их заботой, организуют встречи с интересными людьми, водят по музеям, устраивают выставки творческих работ самих ребят… На сегодня в центре находится лишь один подросток, который выходит отсюда через несколько дней.