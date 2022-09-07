В Нальчике обсудили вопросы газоснабжения в КБР

Вопросы развития газоснабжения и газификации республики обсудили сегодня в Нальчике на заседании профильного регионального штаба. Вел совещание премьер-министр Алий Мусуков.
Начиная разговор, он отметил высокий уровень газификации Кабардино-Балкарии, который достиг более 98-ми процентов. Прозвучало, что согласно утвержденному плану по догазификации количество домовладений, которые необходимо подключить - 1122.
Уже принято почти полторы тысячи заявок, по большинству заключены договоры. Из них исполнено свыше тысячи. По показателям догазификации Кабардино-Балкария на уровне гораздо выше среднероссийского, что отражено в рейтинге Минэнерго России.
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