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В Нальчике обсудили вопросы газоснабжения в КБР

В Нальчике обсудили вопросы газоснабжения в КБР

07.09.2022 | 22:36
Вопросы развития газоснабжения и газификации республики обсудили сегодня в Нальчике на заседании профильного регионального штаба. Вел совещание премьер-министр Алий Мусуков. Начиная разговор, он отметил высокий уровень газификации Кабардино-Балкарии, который достиг более 98-ми процентов. Прозвучало, что согласно утвержденному плану по догазификации количество домовладений, которые необходимо подключить - 1122. Уже принято почти полторы тысячи заявок, по большинству заключены договоры. Из них исполнено свыше тысячи. По показателям догазификации Кабардино-Балкария на уровне гораздо выше среднероссийского, что отражено в рейтинге Минэнерго России.   https://t.me/vestikbr  
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