В Нальчике обсудили вопросы экологии в регионе

Экологические вопросы в муниципалитетах и пути их решения обсудили представители городов и районов Кабардино-Балкарии… В Нальчике прошло заседание Совета муниципальных образований республики.
Одна из животрепещущих тем – несанкционированные свалки. По данным Минприроды, их на сегодня – больше 70-ти. Убрать залежи мусора – задача первостепенной важности, подчеркнули выступающие. Еще одна тема – вторичное использование отходов. В республике, к примеру, действуют предприятия по переработке макулатуры и стекла. Их мощности позволяют освоить большие объемы. Но без сознательности жителей попытки повлиять на ситуацию не дадут должного результата: нужно воспитывать у людей культуру раздельного сбора мусора.
Участники заседания говорили и о сохранении чистоты водоемов. Этим вопросом занимаются муниципалитеты совместно с правоохранительными органами.
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