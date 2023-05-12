В Нальчике обсудили роль учреждений культуры в воспитании ценностей молодежи

Этой теме посвятили круглый стол в Нальчике.
Среди приглашенных – не только работники отрасли из Кабардино-Балкарии, но и представители министерств культуры Самарской, Кемеровской, Владимирской областей и Приморского края. О своем опыте рассказали работники музеев и библиотек нашей республики.
В ходе обсуждения участники делились мыслями о том, что нужно сделать, чтобы учреждения культуры стали максимально эффективными в решении задач духовно-нравственного воспитания новых поколений.
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