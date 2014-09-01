В Нальчике обсудили реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»





Что и как делается для улучшения работы республиканского онкодиспансера, а также как совершенствуется организация помощи пациентам, врачи рассказали Общественному совету при Минздраве КБР. Накануне здесь обсудили выполнение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Если есть подозрение на онкологический недуг, нужно, не откладывая, обратиться к участковому терапевту, говорят специалисты. Он даст направление в первичный онкологический кабинет. Далее пациент при необходимости пройдет обследование. Результаты обсудит врачебный консилиум и примет решение о дальнейших действиях. Сегодня на учете у республиканских врачей – свыше 17-ти тысяч жителей с диагнозом «онкология». Все данные о пациентах, которые нуждаются в лечении, смогли объединить в этом году после централизации службы. В первой и второй горбольницах Нальчика, а также в Межрайонной многопрофильной в Нарткале действуют койки круглосуточного и дневного стационара, переданные онкологическому диспансеру. Всего их больше двух сотен. При этом в минувшем году в республике провели всего около 200 процедур лучевой терапии. Увеличить их количество смогли благодаря новому оборудованию. Еще одно структурное изменение – в диспансере открыли третье хирургическое отделение. Там делают операции пациентам со злокачественными новообразованиями репродуктивных органов и молочных желез. Также в медучреждение продолжают поставлять новую технику. На заседании говорили и о завершении строительства нового онкологического диспансера в Нальчике на 250 мест. По словам министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова, в 22-м году онкодиспансер продолжат оснащать новейшими приборами – появится роботизированная система исследования тканей под микроскопом.