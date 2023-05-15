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В Нальчике обсудили развитие туристической отрасли СКФО

В Нальчике обсудили развитие туристической отрасли СКФО

15.05.2023 | 08:59
Участвовали представители полпредства Президента России в округе, профильного министерства республики, бизнеса и высших учебных заведений, в том числе Северо-Кавказского федерального университета. Развитие внутреннего туризма требует новых подходов, прозвучало на совещании. В регионах СКФО возможности отдыха предоставляют по десяти с лишним направлениям. Каждое проанализировали в федеральном университете и разработали стандарты, которые основаны на многовековых традициях и обычаях гостеприимства народов Кавказа. Эти стандарты теперь предлагают внедрить участникам туристического и курортного бизнеса. Такие встречи организуют во всех субъектах округа. Высказанные предложения обобщат, проанализируют и направят в заинтересованные ведомства.   https://t.me/vestikbr
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