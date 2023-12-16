В Нальчике обсудили развитие молодежной политики в регионе

Развитие молодежных совещательных структур при госорганах – вот основная тема обсуждения на форуме, который приурочили к 30-летию регионального парламента. И здесь же провели саму встречу. Символично, что в свое время Молодежная палата при законодательном собрании Кабардино-Балкарии стала одной из первых подобных структур в России. Сейчас работает уже восьмой состав палаты.
Единый координирующий центр для таких структур – Минмолодежи. Существует ведомство второй год, но за это время сделано немало. Только в этом году в республике подготовили 400 специалистов в сфере молодежной политики. Открываются специализированные центры, развивается инфраструктура.
В следующем году планируют добавить еще четыре объекта, то есть к 25-у году в республике намерены завершить реализацию программы по созданию молодежных центров в муниципалитетах... Подробно говорили и том, как развиваются молодежные советы в городах и районах. К примеру, в Черекском в подобную структуру входят больше трех десятков специалистов. В 20-х числах декабря – совещания, на котором наметят перспективы.
Среди итогов форума – создание нормативного документа, который поможет систематизировать работу муниципальных молодежных советов. Рекомендации разошлют по всей республике.
