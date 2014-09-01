В Нальчике обсудили развитие инвестиционного потенциала СКФО





Кабардино-Балкария стала площадкой проведения межрегиональной бизнес-сессии по устойчивому развитию инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа. Ведущие специалисты этой сферы говорили о том, насколько важно создание благоприятного инвестклимата не только у нас в республике, но и в соседних регионах. Многие участники бизнес-сессии работали дистанционно. По ВКС к собравшимся обратился и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Он отметил, на данный момент функции по улучшению инвестиционной привлекательности СКФО возложены на «КСК». Но организация на стадии преобразования и в скором будущем будет называться корпорация «Северный Кавказ». Расширятся и ее полномочия. Своей главной задачей участники сессии называют создание комфортных условий для инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие туризма на Кавказе. Встреча рассчитана на весь день. Впереди рассмотрение бизнес-кейсов, касающихся инфраструктуры объектов сельскохозяйственной отрасли и туристической сферы Северного Кавказа.