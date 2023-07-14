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В Нальчике обсудили развитие инфраструктуры среднего профессионального образования

В Нальчике обсудили развитие инфраструктуры среднего профессионального образования

14.07.2023 | 22:06
Развитие инфраструктуры среднего профессионального образования – эта тема стала ключевой на рабочей встрече, которую провел сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков с министром просвещения и науки Анзором Езаовым. В частности, речь шла о победе гуманитарно-технического и агропромышленного колледжей в проекте «Профессионалитет». Учебные заведения стали лучшими по направлениям «Правоохранительная сфера и управление» и «Сельское хозяйство». В результате им положены гранты в 60 с половиной и сто миллионов рублей. Средства направят на обновление материально-технической базы. На встрече обсудили и подготовку к межрегиональному этапу чемпионата «Профессионалы», который пройдет в конце июля в Старом Череке на базе агропромышленного колледжа. Республика примет лучших студентов сельхозпрофиля из нескольких регионов страны. Говорили также об итогах Всероссийской олимпиады школьников и результатах государственной итоговой аттестации.   https://t.me/vestikbr
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