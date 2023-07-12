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В Нальчике обсудили работу региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса

В Нальчике обсудили работу региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса

12.07.2023 | 16:01
На совещании в Доме правительства глава КБР Казбек Коков и полпред Юрий Чайка обсудили работу региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также подготовку кадров для них. Юрий Чайка рассказал, что это целый цикл выездных совещаний, посвященных текущим делам на оборонно-промышленных предприятиях, которые действуют на Северном Кавказе. Из-за недружественных санкций заводы и фабрики столкнулись с определенными трудностями: подорожало сырье, ограничены поставки запчастей, уменьшился экспорт. Несмотря на это, ряд организаций Кабардино-Балкарии показали положительную динамику по объему производства. Перед совещанием его участники побывали на предприятии «Воентекстильпром». Здесь производят обмундирование для нужд Минобороны, МЧС и других ведомств. В Нальчике работают пять цехов. Подразделения открыты в Баксане и Залукокоаже. На предприятии трудятся около тысячи человек. Юрий Чайка отметил, что усилия промышленников республики вызывают уважение. Полпред выразил готовность помогать в решении тех вопросов, которые находятся в компетенции федеральных органов власти. Глава КБР Казбек Коков рассказал о текущей ситуации на республиканских предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также поблагодарил полпреда за содействие, которое оказывается в решении различных жизненно важных задач.   https://t.me/vestikbr
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