В Нальчике обсудили программу празднования 30-летия Парламента КБР

Первые выборы нового законодательного органа – парламента Кабардино-Балкарии – состоялись почти три десятилетия назад – 12 декабря 1993 года. В сложных условиях переходного периода парламент внес неоценимый вклад в стабилизацию общественно-политической ситуации и в сохранение единства нашего народа… Об этом спикер Татьяна Егорова говорила сегодня на заседании оргкомитета по подготовке юбилейных торжеств.
30-летие парламента следует в первую очередь отметить результатами законотворческой работы и слаженным взаимодействием с другими ветвями власти. Одна из его форм – совместная подготовка торжеств: оргкомитет возглавили спикер Татьяна Егорова и премьер-министр Алий Мусуков.
В честь праздника в столице республики возложат цветы к монументу «Навеки с Россией», проведут массовое восхождение на одну из вершин в Чегемском ущелье, высадят деревья в Нальчикском лесничестве, организуют передвижную выставку, в том числе с архивными материалами. Среди спортивных турниров, посвященных 30-летию парламента, - первенство по художественной гимнастике, массовый велопробег и скачки. Перечень предложили расширить.
В научных и образовательных организациях пройдут конференции и круглые столы. В СМИ появятся публикации о значимой дате. Будет создан документальный фильм «Вехи истории: законодательная власть в Кабардино-Балкарии». В эфире ГТРК «Кабардино-Балкария» в авторской программе Людмилы Казанчевой «Знак вопроса» можно будет увидеть серию интервью с депутатами. Среди поставленных задач – подготовить сувениры для участников торжеств, украшенные юбилейной символикой.
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