В Нальчике обсудили профилактику повторных преступлений со стороны несовершеннолетних

Как не допустить повторных преступлений со стороны несовершеннолетних, которые однажды оступились? Эту тему обсудили в Нальчике на заседании профильной правительственной комиссии.
По данным региональной уголовно-исполнительной инспекции, с января были осуждены 19 несовершеннолетних. В прошлом году за такой же период – 26. В основном дети и подростки совершают различные кражи и грабежи, есть и те, кто получил наказание за незаконный оборот наркотиков.
Руководитель инспекции Николай Никитин рассказал о профилактической работе, которую ведомство проводит в отношении этой части населения.
На встрече подчеркнули, что для профилактики асоциальных явлений необходимо широко привлекать различные институты гражданского общества.
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