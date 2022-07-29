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В Нальчике обсудили профилактику деструктивного поведения среди подростков

В Нальчике обсудили профилактику деструктивного поведения среди подростков

29.07.2022 | 21:54
Профилактика суицидального поведения среди подростков – эта тема была среди основных сегодня на заседании Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники дискуссии отметили, что в школах необходимо усилить работу психологов. Также заинтересованным сторонам следует изучить существующий опыт борьбы с проявлениями детской агрессии. В новом учебном году в общеобразовательных заведениях республики проведут диагностику школьников, чтобы на ранних стадиях выявить деструктивные наклонности, если они есть. Для этого используют целый арсенал специальных методик, в том числе различные варианты тестирования и заполнение опросников. https://t.me/vestikbr
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