В Нальчике обсудили профилактику деструктивного поведения среди подростков

Профилактика суицидального поведения среди подростков – эта тема была среди основных сегодня на заседании Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Участники дискуссии отметили, что в школах необходимо усилить работу психологов. Также заинтересованным сторонам следует изучить существующий опыт борьбы с проявлениями детской агрессии.
В новом учебном году в общеобразовательных заведениях республики проведут диагностику школьников, чтобы на ранних стадиях выявить деструктивные наклонности, если они есть. Для этого используют целый арсенал специальных методик, в том числе различные варианты тестирования и заполнение опросников.
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