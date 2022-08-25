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В Нальчике обсудили предстоящий сев озимых культур

В Нальчике обсудили предстоящий сев озимых культур

25.08.2022 | 13:38
Встречу с руководителями районных управлений сельского хозяйства провел профильный министр Хасан Сижажев. Основной вопрос осенней посевной – состояние семян.  Необходимо проверить их на качество и безопасность. Это сейчас главная задача как для аграриев, так и для сотрудников Россельхознадзора. Специалисты отслеживают показатели по нескольким критериям, в том числе на всхожесть и энергию роста, проводят фито_экспертизу. На сегодня республике необходимо 15 тысяч тонн семян. Есть на пять тысяч тонн больше. Особой заботы требует и почва. Министр сельского хозяйства призвал участников заседания лично контролировать подготовку к севу, который начнут осенью, и затем провести его в установленные сроки.
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