В Нальчике обсудили предстоящий сев озимых культур

Встречу с руководителями районных управлений сельского хозяйства провел профильный министр Хасан Сижажев. Основной вопрос осенней посевной – состояние семян. Необходимо проверить их на качество и безопасность. Это сейчас главная задача как для аграриев, так и для сотрудников Россельхознадзора. Специалисты отслеживают показатели по нескольким критериям, в том числе на всхожесть и энергию роста, проводят фито_экспертизу. На сегодня республике необходимо 15 тысяч тонн семян. Есть на пять тысяч тонн больше. Особой заботы требует и почва. Министр сельского хозяйства призвал участников заседания лично контролировать подготовку к севу, который начнут осенью, и затем провести его в установленные сроки.